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163 человека выздоровели от КВИ

18 Июня 2020 19:05
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163 человека выздоровели от КВИ

город Нур-Султан - 10,

город Шымкент - 12,

Актюбинская область - 5,

Алматинская область - 37,

Западно-Казахстанская область - 24,

Карагандинская область - 24,

Восточно-Казахстанская область - 2,

Атырауская область - 15,

Кызылординская область - 9,

Павлодарская область - 5,

Туркестанская область - 7,

Северо-Казахстанская область - 6,

Мангистауская область - 7.

Итого выздоровевших в Казахстане - 10065:

г. Нур-Султан – 2099

г. Алматы – 2128

г. Шымкент – 524

Акмолинская область – 170

Актюбинская область – 298

Алматинская область – 428

Атырауская область – 1015

Восточно-Казахстанская область – 139

Жамбылская область – 330

Западно-Казахстанская область – 694

Карагандинская область – 760

Костанайская область – 187

Кызылординская область – 474

Мангистауская область – 278

Павлодарская область – 193

Северо-Казахстанская область – 57

Туркестанская область – 291

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