162 тысячи жителей Атырауской области привились от COVID-19
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области, где продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, прививки первым компонентом вакцин от коронавируса получили 162697 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщает пресс-служба областного управления здравоохранения, в период с 1 февраля первым компонентом вакцин «Спутник V», QazVac вакцинировано 162 697 человек. Вторым компонентом вакцин привит 118 291 местный житель.
Напомним, что в регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.
За последние сутки в области выявлено 552 человека, инфицированных коронавирусом.
Как ранее сообщалось, 85 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области.
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