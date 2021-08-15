162 тысячи жителей Атырауской области привились от COVID-19

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области, где продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, прививки первым компонентом вакцин от коронавируса получили 162697 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба областного управления здравоохранения, в период с 1 февраля первым компонентом вакцин «Спутник V», QazVac вакцинировано 162 697 человек. Вторым компонентом вакцин привит 118 291 местный житель.

Напомним, что в регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.

За последние сутки в области выявлено 552 человека, инфицированных коронавирусом.

Как ранее сообщалось, 85 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области.