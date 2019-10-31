162 млрд тенге потратили на реализацию программы развития территории в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на заседании депутатской фракции партии «Nur Otan» рассмотрели реализацию Программы развития территории на 2016-2020 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель акима области Аскар Сакипкереев проинформировал, что по программе ежегодно нужно достигать показателей по 130 индикаторам. По его словам, за три года реализации программы в регионе есть положительные результаты.

Валовой региональный продукт возрос до 374,8 млрд. тенге, ВРП на душу населения увеличился на 710,5 тысячи тенге. В промышленном производстве и сельском хозяйстве отмечается стабильный рост объемов. Почти на 38% увеличились инвестиции в основной капитал, на 45% - строительные работы.

«Улучшилось состояние дорог. Доля автомобильных дорог областного и районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, за 3 года возросла на 8% и составила 61%. Полностью решена проблема охвата детей от 3 до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением. Ежегодно в области создаются 12 тысяч новых постоянных рабочих мест», - сказал А.Сакипкереев.

В то же время по 14 индикаторам динамика отрицательная. Один из них – снижение материнской и младенческой смертности.





«Зарегистрирован единичный случай материнской смертности в Акжарском районе. Увеличение младенческой смертности произошло из-за отдельных состояний перинатального периода, врожденных аномалий развития», - добавил А.Сакипкереев.

Председатель филиала партии, аким области Кумар Аксакалов отметил, что для решения проблемы в Петропавловске построят современную многопрофильную больницу. Завершится строительство через 2,5 года.

«Больница будет укомплектована самым современным оборудованием, которое позволит делать скрининги на высоком уровне. Ситуацию исправим. У нас много вопросов, связанных с улучшением медицинского обслуживания. Мы работаем над этим», - сказал К.Аксакалов.

В этом году приобрели оборудования на 3 млрд тенге. В регион прибыли 93 медика. Аким области добавил, что параллельно со строительством больницы будет строиться жилье для медработников.

Программа развития территории включает шесть направлений: развитие экономики, социальной сферы региона, инфраструктурного комплекса, обеспечение общественной безопасности и правопорядка, сохранение и улучшение экологического состояния и земельных ресурсов, развитие системы государственных услуг.

По итогам 2018 года на реализацию всех запланированных мероприятий потратили 162,6 млрд тенге.