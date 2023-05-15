162,4 тысячи единиц автотранспорта поставили казахстанцы на учет в марте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В марте 2023 года на учет поставлено 162,4 тысячи единиц автотранспортных средств, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года показатель увеличился в 2,3 раза, в том числе легковых автомобилей и автобусов – в 2,3 раза, грузовых автомобилей – в 2,4 раза. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Так, по состоянию на 1 апреля 2023 года количество зарегистрированных автотранспортных средств в Казахстане составило 4 668 тысяч единиц, из них 87,6% – легковые автомобили, 10,3% – грузовые и 2,1% – автобусы.

По виду используемого топлива 82,4% транспорта передвигаются на бензине, доля автомобилей на смешанном топливе – 7,6%, дизельном топливе – 7,4%, количество автомобилей на газе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 1642 единицы, в общем количестве транспорта доля газоболлонного авто составила 0,2%, еще 1936 единиц автомобилей передвигаются за счет электричества.

За март 2023 года было зарегистрировано 2321 дорожно-транспортное происшествие, где пострадало 3340 человек. В сравнении с соответствующим периодом 2022 года количество пострадавших уменьшилось на 10,8%.