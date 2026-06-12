161 выпускник Национального университета обороны получили диплом магистра в Астане

В Астане состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Национального университета обороны РК, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерство обороны РК.

В мероприятии приняли участие первый заместитель министра обороны — начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-лейтенант Каныш Абубакиров, представители дипломатического корпуса Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, руководство других силовых структур, главнокомандующие видами Вооруженных сил, ветераны Вооруженных сил, родные и близкие выпускников.

— Вы успешно прошли еще один важный этап профессионального становления. Уверен, что приобретенные знания и опыт помогут вам достойно служить Родине и успешно решать задачи по укреплению обороноспособности страны и обеспечению национальной безопасности. Желаю вам крепкого здоровья, новых профессиональных достижений, карьерного роста и достойного выполнения высокой миссии защитника Отечества, — сказал генерал-лейтенант Каныш Абубакиров.

По традиции выпускники простились с Боевым Знаменем университета — символом чести, доблести и славы.

— Позади напряженная учеба, занятия и экзамены. Полученные знания и навыки значительно расширили наши профессиональные компетенции и стратегическое видение современных вызовов в сфере безопасности и обороны. Благодарю всех, кто поддерживал и помогал нашему становлению на этом пути, — поделился магистрант, военнослужащий Сил воздушной обороны майор Саян Копбусынов.

Национальный университет обороны РК является ведущим военным учебным заведением страны, который ведет подготовку высококвалифицированных кадров для Вооруженных сил, других войск и воинских формирований оперативно-тактического и оперативно-стратегического звена управления. В 2026 году вуз выпустил 161 магистранта. Среди выпускников — 15 военнослужащих государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности, в том числе 10 представителей Таджикистана и 5 — Кыргызстана. Кроме того, обучение по программе магистратуры завершили 2 военнослужащих из Узбекистана.

Фото: Министерство обороны РК

— Благодарим профессорско-преподавательский состав университета за высокий профессионализм, бесценный опыт, поддержку и наставничество. Для нас, иностранных слушателей, обучение в Национальном университете обороны стало важным этапом развития новых компетенций и обретения практического опыта. Мы увозим с собой не только знания, но и профессиональные контакты, которые будут способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между нашими странами, — отметил военнослужащий из Узбекистана майор Рустам Якушкин.

В ходе мероприятия выпускники прошли по плацу торжественным маршем. Военнослужащие роты Почетного караула выполнили показательные строевые приемы с оружием.

Завершился праздник концертом при участии артистов Центрального ансамбля Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил.

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