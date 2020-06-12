161 человек выздоровел от КВИ
город Нур-Султан - 41,
город Алматы - 23,
город Шымкент - 1,
Восточно-Казахстанская область - 5,
Алматинская область - 7,
Западно-Казахстанская область - 19,
Карагандинская область - 11,
Костанайская область - 8,
Кызылординская область - 26,
Жамбылская область - 10,
Мангистауская область - 4,
Павлодарская область - 1,
Туркестанская область - 5.
Итого выздоровевших в Казахстане - 8829:
г. Нур-Султан – 1893,
г. Алматы – 2031,
г. Шымкент – 466,
Акмолинская область – 152,
Актюбинская область – 252,
Алматинская область – 328,
Атырауская область – 897,
Восточно-Казахстанская область – 103,
Жамбылская область – 299,
Западно-Казахстанская область – 507,
Карагандинская область – 630,
Костанайская область – 175,
Кызылординская область – 374,
Мангистауская область – 217,
Павлодарская область – 183,
Северо-Казахстанская область – 48,
Туркестанская область – 274.
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