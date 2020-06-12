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161 человек выздоровел от коронавируса в Казахстане

12 Июня 2020 21:52
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161 человек выздоровел от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 161 человек выздоровел от коронавируса в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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город Нур-Султан - 41,

город Алматы - 23,

город Шымкент - 1,

Восточно-Казахстанская область - 5,

Алматинская область - 7,

Западно-Казахстанская область - 19,

Карагандинская область - 11,

Костанайская область - 8,

Кызылординская область - 26,

Жамбылская область - 10,

Мангистауская область - 4,

Павлодарская область - 1,

Туркестанская область - 5.

Итого выздоровевших в Казахстане - 8829:

г. Нур-Султан – 1893,

г. Алматы – 2031,

г. Шымкент – 466,

Акмолинская область – 152,

Актюбинская область – 252,

Алматинская область – 328,

Атырауская область – 897,

Восточно-Казахстанская область – 103,

Жамбылская область – 299,

Западно-Казахстанская область – 507,

Карагандинская область – 630,

Костанайская область – 175,

Кызылординская область – 374,

Мангистауская область – 217,

Павлодарская область – 183,

Северо-Казахстанская область – 48,

Туркестанская область – 274.


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#Здравоохранение   #Коронавирус  
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