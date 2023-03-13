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    07:18, 13 Март 2023 | GMT +6

    $161,1 млрд: рекордная прибыль саудовского нефтегиганта

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    Фото: dzen.ru
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Саудовский нефтяной гигант Aramco объявил о рекордной прибыли в размере 161,1 млрд долларов за 2022 год, чему способствовал рост цен на энергоносители и увеличение объёмов добычи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    Это на 46,5% больше показателей государственной компании в прошлом году. Большая часть дивидендов пойдет правительству Саудовской Аравии, которому принадлежит почти 95% акций.

    Aramco не первая энергетическая компания, сообщающая о рекордной прибыли после резкого скачка цен на энергоносители в связи с событиями вокруг Украины и РФ.


    Теги:
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