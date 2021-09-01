1608 жителей Атырауской области привились от COVID-19 за сутки

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ-В регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от COVID -19, 1608 жителей привились за сутки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, I компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 1 608 местных жителей.

Среди привившихся: 20 медиков, 54 педагога, 69 студентов, 10 сотрудников закрытых учреждений, 4 сотрудника правоохранительных органов, 13 госслужащих, 133 человека с хроническими заболеваниями, 1 305 местных жителей.Всего в период с 1 февраля I компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинированы 194 576 человек. II компонентом вакцин привито 141 133 местных жителя.В регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.