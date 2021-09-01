РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:38, 01 Сентябрь 2021 | GMT +6

    1608 жителей Атырауской области привились от COVID-19 за сутки

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ-В регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от COVID -19, 1608 жителей привились за сутки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, I компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 1 608 местных жителей.

    Среди привившихся: 20 медиков, 54 педагога, 69 студентов, 10 сотрудников закрытых учреждений, 4 сотрудника правоохранительных органов, 13 госслужащих, 133 человека с хроническими заболеваниями, 1 305 местных жителей.
    Всего в период с 1 февраля I компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинированы 194 576 человек. II компонентом вакцин привито 141 133 местных жителя.
    В регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.
    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
    Сейчас читают
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!