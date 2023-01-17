1600 работников увольняют в день в компаниях Силиконовой долины

17 Января 2023, 10:11

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Amazon, Facebook и Salesforce возглавили список по количеству уволенных высокооплачиваемых технических сотрудников из-за продолжающегося экономического спада в Силиконовой долине, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Breitbart News.

Согласно отчету Layoffs.fyi, с начала 2023 года в высокотехнологичных компаниях, чьи штаб-квартиры расположены в штате Калифорния, произошел резкий рост числа увольнений, в среднем каждый день работу теряют 1600 технических работников.

По статистическим данным, только за 15 дней декабря 2022 года 91 технологическая компания по всему миру уволила 24 151 сотрудника, что составило около 15,6 % от 154 256 работников.

С ноября 2022-го по январь 2023 года антирейтинг возглавили компании Amazon, Facebook (переименована в Meta) и Salesforce, уволившие 18 тысяч, 11 тысяч и 8 тысяч сотрудников соответственно.

Генеральный директор Salesforce Марк Бениофф объяснил, что причиной сокращения работников его компании стал экономический спад из-за слишком большого персонала, набранного в период пандемии и роста доходов фирмы.

С сокращением персонала столкнулась не только технологическая индустрия США. Один из крупнейших в мире инвестиционный банк Goldman Sachs на прошлой неделе начал увольнение 3 тысяч сотрудников по всему миру, а международная инвестиционная компания BlackRock сократила до 500 должностей.

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