1600 человек получили прививку от COVID-19 в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области охват вакцинацией медицинских работников, в том числе персонала инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, а также эпидемиологов, санитарных врачей продолжается, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По состоянию на сегодняшний день, охвачены прививкой от COVID-19 1600 человек.

22 февраля вторую дозу «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V) получили еще 80 человек.

«Поствакцинальных осложнений в области не зарегистрировано. Главный государственный санитарный врач Карагандинской области Юрий Залыгин привит вторым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Вторую дозу вакцины, как и первую, санитарный врач получил на базе ПМСП. По алгоритму главный санврач провел под медицинским наблюдением 30 минут, по его словам, он чувствует себя хорошо», - сообщили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области.

Единственным методом специфической профилактики является вакцинация. Введение в организм вакцины не может вызвать заболевание, путем выработки защитных антител стимулирует иммунную систему для борьбы с инфекцией.

К вакцинированию допускаются лица, не имеющие противопоказаний к профилактической прививке. Перед проведением вакцинации проводится обязательный осмотр врача. Прививаемое лицо подписывает добровольное информированное согласие или отказ на проведение профилактических прививок в письменном виде. Интервал между получением доз двухэтапной вакцины составляет 21 день.