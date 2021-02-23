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    10:03, 23 Февраль 2021 | GMT +6

    1600 человек получили прививку от COVID-19 в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области охват вакцинацией медицинских работников, в том числе персонала инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, а также эпидемиологов, санитарных врачей продолжается, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По состоянию на сегодняшний день, охвачены прививкой от COVID-19 1600 человек.

    22 февраля вторую дозу «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V) получили еще 80 человек.

    «Поствакцинальных осложнений в области не зарегистрировано. Главный государственный санитарный врач Карагандинской области Юрий Залыгин привит вторым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Вторую дозу вакцины, как и первую, санитарный врач получил на базе ПМСП. По алгоритму главный санврач провел под медицинским наблюдением 30 минут, по его словам, он чувствует себя хорошо», - сообщили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области.

    Единственным методом специфической профилактики является вакцинация. Введение в организм вакцины не может вызвать заболевание, путем выработки защитных антител стимулирует иммунную систему для борьбы с инфекцией.

    К вакцинированию допускаются лица, не имеющие противопоказаний к профилактической прививке. Перед проведением вакцинации проводится обязательный осмотр врача. Прививаемое лицо подписывает добровольное информированное согласие или отказ на проведение профилактических прививок в письменном виде. Интервал между получением доз двухэтапной вакцины составляет 21 день.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Карагандинская область
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