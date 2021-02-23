1600 человек получили прививку от COVID-19 в Карагандинской области
По состоянию на сегодняшний день, охвачены прививкой от COVID-19 1600 человек.
22 февраля вторую дозу «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V) получили еще 80 человек.
«Поствакцинальных осложнений в области не зарегистрировано. Главный государственный санитарный врач Карагандинской области Юрий Залыгин привит вторым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Вторую дозу вакцины, как и первую, санитарный врач получил на базе ПМСП. По алгоритму главный санврач провел под медицинским наблюдением 30 минут, по его словам, он чувствует себя хорошо», - сообщили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области.
Единственным методом специфической профилактики является вакцинация. Введение в организм вакцины не может вызвать заболевание, путем выработки защитных антител стимулирует иммунную систему для борьбы с инфекцией.
К вакцинированию допускаются лица, не имеющие противопоказаний к профилактической прививке. Перед проведением вакцинации проводится обязательный осмотр врача. Прививаемое лицо подписывает добровольное информированное согласие или отказ на проведение профилактических прививок в письменном виде. Интервал между получением доз двухэтапной вакцины составляет 21 день.