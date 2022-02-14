1600 человек лечатся от COVID-19 в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ -1600 человек лечатся от COVID-19 дома и в стационарах в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у 17 человек. Из них 10 случаев подтверждено в городе Атырау, два случая - на Тенгизе, три случая - в Жылыойском районе, один - в Кызылкогинском районе, один- в Макатском районе.

У 10 пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами, у 7 человек симптоматика отсутствует. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 303 человека.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 1454 человека, в областной больнице №2 - 11, в модульной больнице - 89 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре - 14 человек, в районных инфекционных стационарах - 31. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - один пациент с коронавирусной инфекцией.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «зеленой» зоне.



Как ранее сообщалось, 266 тысяч человек привились от COVID-19 в Атырауской области.

