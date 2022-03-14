160 растущих вдоль дороги саженцев засыпал землёй экскаваторщик в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Повредил 160 саженцев экскаваторщик в Павлодарской области при демонтаже водопровода. Рабочий извлекал из-под земли чугунные трубы неработающего водопровода и сбрасывал землю на прошлогодние саженцы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В полицию Майского района обратился аким Коктобекского сельского округа по факту повреждения деревьев породы тополь вдоль трассы Курчатов-Ленинский, высаженных на протяжении 88 километров от села Майтубек до села Басколь. Факт был зарегистрирован в полиции, начато досудебное расследование», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Стражи порядка добавили, что эти 500 саженцев были высажены осенью 2021 года акиматом Коктобекского сельского округа Майского района.

«При проведении демонтажа нефункционирующего подземного водопровода, проведённого вдоль трассы, который был выкуплен одним из сельских индивидуальных предпринимателей, 51-летний машинист экскаватора при извлечении чугунных труб, выкапываемую почву сбрасывал на саженцы, тем самым повредив в общем количестве 160 штук», - дополнили в ведомстве.

По словам сотрудников правоохранительных органов, ущерб от повреждения насаждений составил 560 000 тенге. Досудебное расследование продолжается.













Фото ДП Павлодарской области.