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160 нарушений нашли в деятельности «Озенмунайгаз» в Жанаозене

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
3 Июня 2023, 13:43
160 нарушений нашли в деятельности «Озенмунайгаз» в Жанаозене Фото: kmg.kz

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Специальная рабочая группа «КазМунайГаз» выявила 160 нарушений и несоответствий в ходе инспекции в Жанаозене, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Специальная рабочая группа АО «НК «КазМунайГаз» (КМГ) в Жанаозене продолжает свою инспекцию. Анализом охвачено 55 объектов хозяйственной деятельности, в том числе 17 производственных структурных подразделений АО «Озенмунайгаз», 8 нефтесервисных организаций и 30 сторонних подрядных организаций.

В ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности ОМГ предварительно выявлено 160 нарушений и несоответствий, из которых:

· 7 фактов переданы в правоохранительные органы для принятия мер реагирования в соответствии с законодательством РК;

· по 10 фактам проводятся служебные расследования;

· по 101 факту будут приняты меры дисциплинарного взыскания по отношению к ответственным лицам.

Сумма ущерба по фактам правонарушений будет определена по результатам процессуальных и регламентирующих мероприятий.

«Работа Комиссии еще не завершена и по многим фактам ведутся служебные расследования», - сказал руководитель специальной рабочей группы, заместитель председателя правления КМГ Даулетжан Хасанов.

Ранее сообщалось, что специальная рабочая группа «КазМунайГаза» ежедневно проводит выезды на предприятия города, встречи с трудовыми коллективами, заслушиваются жалобы и пожелания работников.

Кроме того, специалисты КМГ проверяют отчетную документацию по линии финансово-хозяйственной деятельности. В Жанаозене специальная рабочая группа КМГ провела проверку деятельности «Озенмунайгаза» (ОМГ) и нефтесервисных предприятий города. По итогам проверки в работе компании найдены нарушения. Компанией «Озенмунайгаз» будут обновляться оборудование водогрейных установок, помещения хозяйственно-бытового комплекса.


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