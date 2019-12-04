160 делегатов приехали в Павлодар на республиканский форум EŃBEGІ JANǴAN ARÝLAR

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Республиканский форум EŃBEGІ JANǴAN ARÝLAR собрал в Павлодаре 160 делегатов со всей страны. Среди участников - председатели региональных филиалов Ассоциации деловых женщин Казахстана, молодежного крыла «Жас канаттар», передает pavlodarnews.kz.

«Павлодарская ассоциация деловых женщин сильная, дружная, продуктивная, мы ее очень ценим, - отметила президент общественного объединения, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Раушан Сарсембаева. - Задачи форума - поднять статус работающей женщины, а также объединить женщин Павлодарской области для реализации государственной политики в области продуктивной занятости и предпринимательства, а также искоренения иждивенчества в обществе».





Более половины действующих организаций и предприятий региона возглавляют женщины. Они активно задействованы на всех ключевых позициях: женщины составляют 82% работников образования, 76% - здравоохранения, 70% - культуры и почти столько же - государственные служащие.





Самым красивым утром своей жизни назвал аким области Булат Бакауов участие в форуме EŃBEGІ JANǴAN ARÝLAR.

«В силе наших павлодарских женщин большой заслуги акимов нет, они у нас сами такие, - отметил Булат Бакауов. - Женщины могут успешно заниматься политикой и бизнесом, руководить предприятием и хранить семейный очаг, быть матерью и воспитывать детей. Немало примеров можно привести, когда успех является заслугой женщин-руководителей, причем не только в таких сферах, как образование и медицина, но и в промышленном производстве, сельском хозяйстве и даже в силовых структурах».





Отметим, что более 130 тысяч женщин региона заняты в малом и среднем бизнесе, в местных исполнительных органах 37% руководителей - женщины, более половины из них сельчанки.

«Мы приехали на форум, чтобы рассказать о значимости женщин в современном обществе, познакомиться с коллегами-бизнесменами. У нас, например, семейный бизнес, шесть лет занимаемся строительством наружных инженерных сетей, - говорит руководитель молодежного крыла «Жас канаттар» Ассоциации деловых женщин Кокшетау Сауле Касымова. - Мы занимаемся, кроме бизнеса, социальными проектами, участвуем в общественной жизни своего города».

Работу форума продолжили практические сессии, где прошли тренинг «Понимание - начало согласия: «Концепция слышащего государства», а также подписание меморандумов между региональным деловым сообществом и Павлодарской областью.





В рамках форума женщины-профессионалы своего дела получили номинации «Лучший по профессии» и благодарственные письма ассоциации.

В 2020 году Ассоциации деловых женщин Казахстана исполняется 25 лет.