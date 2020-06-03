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160 человек выздоровели от КВИ
3 Июня 2020 18:25
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город Нур-Султан - 11,
город Алматы - 63,
Акмолинская область - 7,
Атырауская область - 38,
Восточно-Казахстанская область - 2,
Карагандинская область - 31,
Кызылординская область - 2,
Мангистауская область - 1,
Павлодарская область - 5.
Итого выздоровевших в Казахстане - 6156:
г. Нур-Султан – 1181
г. Алматы – 1697
г. Шымкент – 389
Акмолинская область – 120
Актюбинская область – 196
Алматинская область – 191
Атырауская область – 532
Восточно-Казахстанская область – 56
Жамбылская область – 204
Западно-Казахстанская область – 319
Карагандинская область – 311
Костанайская область – 96
Кызылординская область – 270
Мангистауская область – 152
Павлодарская область – 159
Северо-Казахстанская область – 43
Туркестанская область – 240
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