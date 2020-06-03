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160 человек выздоровели от КВИ

3 Июня 2020 18:25
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160 человек выздоровели от КВИ

город Нур-Султан - 11,

город Алматы - 63,

Акмолинская область - 7,

Атырауская область - 38,

Восточно-Казахстанская область - 2,

Карагандинская область - 31,

Кызылординская область - 2,

Мангистауская область - 1,

Павлодарская область - 5.

Итого выздоровевших в Казахстане - 6156:

г. Нур-Султан – 1181

г. Алматы – 1697

г. Шымкент – 389

Акмолинская область – 120

Актюбинская область – 196

Алматинская область – 191

Атырауская область – 532

Восточно-Казахстанская область – 56

Жамбылская область – 204

Западно-Казахстанская область – 319

Карагандинская область – 311

Костанайская область – 96

Кызылординская область – 270

Мангистауская область – 152

Павлодарская область – 159

Северо-Казахстанская область – 43

Туркестанская область – 240

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