160 человек скончались от коронавируса с начала года в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области с начала года скончались 160 человек, заболевших коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель руководителя управления здравоохранения области Кайсар Абдалиев отметил, что средний возраст умерших составляет 67 лет.

«За последние десять дней смертность в регионе выросла на 50%. С начала года в Атырауской области умерли 160 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией. Большинство из них были пожилыми людьми с хроническими заболеваниями», - сказал Кайсар Абдалиев.

Ранее сообщалось , что в январе-июне среднесуточный показатель количества зараженных в Атырауской области составлял 87 человек, а в июле этот показатель достиг 150. Из выявленных в июле месяце случаев инфицирования 53% зараженных подхватили опасный вирус при посещении празднеств, поминок, торговых домов, рынков, мест общественного питания, ночных клубов.



