ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 160 человек с двойным гражданством выявили в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Республике Казахстан неприемлемо двойное гражданство, то есть иностранный гражданин не может являться одновременно гражданином нашей страны и другого государства. Если гражданин Республики Казахстан приобретет гражданство другого государства, то за ним с этого момента не сохраняется гражданство Республики Казахстан.

В настоящее время подразделениями миграционной службы ДП Павлодарской области совместно с государственными органами области на постоянной основе ведется работа по выявлению двойного гражданства.

«С начала текущего года в регионе зарегистрирована утрата гражданства Республики Казахстан в отношении 1726 граждан. 160 привлечены к административной ответственности, 32 из них выдворены за пределы Республики Казахстан», – рассказал начальник управления миграционной службы ДП Павлодарской области Арман Уалиев.

Как показывает практика, растет тенденция, когда граждане Республики Казахстан, приобретая гражданство другого государства, в основном Российской Федерации, используют документы гражданина Казахстана. При пересечении государственной границы, покупке билетов и т.д., также согласно законодательству РК, по разным причинам в 30-дневный срок не уведомляют об этом органы полиции, либо загранучреждения МИД РК, которые расположены в городах Москва, Санкт-Петербург, Омск, Астрахань и Казань.

Большая часть привлеченных за прошлый год были граждане пенсионного возраста, которые с конца 1990, начала 2000 годов являлись получателями пенсионных выплат в обоих государствах.

«Соответственно, они были привлечены к адмответственности по ст. 496 ч.2 КоАП РК, где предусмотрен штраф в размере 200 МРП, либо выдворение за пределы Республики Казахстан. За использование документов гражданина Республики Казахстан, лицами, утратившими гражданство РК, предусмотрен штраф в размере 100 МРП», – пояснил Арман Уалиев.

К примеру, 60-летняя женщина являясь гражданкой Российской Федерации с 2002 года, не уведомила об этом органы полиции, к тому же, в 2006 году документировалась удостоверением РК в связи с истечением срока действия, другая 57-летняя гражданка, приобретая гражданство Королевства Нидерландов, в 2003 году также не уведомила об этом соответствующие органы, к тому же, пересекла госграницу с паспортом Республики Казахстан, в связи с чем обе были привлечены к административной ответственности по ст.496 КоАП РК.