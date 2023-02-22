160 человек, причастных к строительству обрушившихся при землетрясениях зданий, арестованы в Турции

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - По делу о рухнувших при землетрясениях в Турции жилых постройках арестованы 160 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

Решениями прокуратуры провинций, расположенных в зоне бедствия, после 6 февраля задержано в целом 564 подозреваемых в причастности к строительству разрушенных построек. Впоследствии 160 из задержанных были арестованы, в отношении 175 подозреваемых назначен судебный контроль.

Кроме того, выдан ордер на арест 71 подозреваемого и задержание 61 человека. Прокуратура ведет расследования по фактам краж в зоне бедствия.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции превысило 42,3 тысячи человек.

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.​​​​

Фото: aa.com.tr