Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

160 человек, причастных к строительству обрушившихся при землетрясениях зданий, арестованы в Турции

Редактор:  
Гульмира Байзакова
22 Февраля 2023, 18:34
160 человек, причастных к строительству обрушившихся при землетрясениях зданий, арестованы в Турции

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - По делу о рухнувших при землетрясениях в Турции жилых постройках арестованы 160 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

Решениями прокуратуры провинций, расположенных в зоне бедствия, после 6 февраля задержано в целом 564 подозреваемых в причастности к строительству разрушенных построек. Впоследствии 160 из задержанных были арестованы, в отношении 175 подозреваемых назначен судебный контроль.

Кроме того, выдан ордер на арест 71 подозреваемого и задержание 61 человека. Прокуратура ведет расследования по фактам краж в зоне бедствия.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции превысило 42,3 тысячи человек.

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.​​​​


Фото: aa.com.tr

Происшествия   Турция   Землетрясение в Турции  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
4,8 миллиона долларов составит призовой фонд чемпионата мира по боксу в Казахстане
4,8 миллиона долларов составит призовой фонд чемпионата мира по боксу в Казахстане
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Сборная Казахстана проиграла команде Чехии на чемпионате мира по хоккею
Сборная Казахстана проиграла команде Чехии на чемпионате мира по хоккею