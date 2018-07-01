160 человек отравились шаурмой в Туве

КРАСНОЯРСК. КАЗИНФОРМ - Число отравившихся шаурмой в российском городе Кызыл в Туве достигло 160, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

«Количество госпитализированных осталось прежним, правда, состояние улучшилось, и тяжелых сейчас нет. Количество обратившихся достигло 160 человек. Сегодня обратились пять человек, все они лечатся стационарно», - сказали в Минздраве.

Вспышка кишечной инфекции в Туве произошла среди посетителей заведения общепита «Шаурма». По данным на среду, число пострадавших достигло 155, 80 из них госпитализированы (в том числе 16 в стабильно тяжелом состоянии).