160 человек отравились шаурмой в Туве
19 Июля 2018 13:16 310
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КРАСНОЯРСК. КАЗИНФОРМ - Число отравившихся шаурмой в российском городе Кызыл в Туве достигло 160, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.
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«Количество госпитализированных осталось прежним, правда, состояние улучшилось, и тяжелых сейчас нет. Количество обратившихся достигло 160 человек. Сегодня обратились пять человек, все они лечатся стационарно», - сказали в Минздраве.
Вспышка кишечной инфекции в Туве произошла среди посетителей заведения общепита «Шаурма». По данным на среду, число пострадавших достигло 155, 80 из них госпитализированы (в том числе 16 в стабильно тяжелом состоянии).
Ключевые слова: Здравоохранение, Россия,
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