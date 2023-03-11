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160 безответственных родителей стоят на учете в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
11 Марта 2023, 23:57
160 безответственных родителей стоят на учете в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года привлекли к ответственности 403 человека за нахождение несовершеннолетних детей вне дома в ночное время, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, за 2,5 месяца административное наказание понесли 182 родителя, не исполняющие обязанности по воспитанию детей. В регионе на учетах в органах полиции состоят 37 несовершеннолетних и 160 родителей.

Всего с начала года полицейские провели 86 рейдов и 10 локальных «отработок» на улицах, во дворах, в развлекательных заведениях, торговых домах, магазинах и других местах культурно-массового отдыха. Цель - предупреждение преступлений и правонарушений со стороны несовершеннолетних и в отношении них.

«С 9 марта в регионе проводится оперативно-профилактическое мероприятия «Подросток». В Петропавловске за один день по фактам нахождения в ночное время детей вне дома составили четыре протокола, выявили три факта неисполнения родительских обязанностей. Проверили пять неблагополучных семей, на учет в полицию поставили одну», - проинформировал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

Он напомнил, что за нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях без сопровождения законных представителей с 22 до 6 часов утра - предусмотрен штраф в размере 3 МРП, или более 10 тысяч тенге.

Фото пресс-службы департамента полиции


Северо-Казахстанская область   Борьба с преступностью   Общество   Дети  
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