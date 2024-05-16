16 женщин обвинили Дэвида Копперфильда в сексуальных домогательствах

16 женщин обвинили известного американского фокусника Дэвида Копперфильда в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении, передает агентство Kazinform со ссылкой на The Guardian.

По данным расследования Guardian US, более половины обвинений исходят от женщин, которые заявили, что на момент инцидентов они были несовершеннолетними. Некоторые говорили, что им было всего 15 лет, хотя Копперфильд, возможно, не знал их возраста.

Обвинения против него включают утверждения о том, что он накачал наркотиками трех женщин перед тем, как вступить с ними в сексуальные отношения, на что, по их мнению, они не могли дать согласия.

Претензии к 67-летнему иллюзионисту, которые он отрицает, касаются периода с конца 1980-х по 2014 год.

Адвокаты Копперфильда говорят, что обвинения «не только полностью ложны, но и совершенно неправдоподобны».

Расследование The Guardian US включало интервью более 100 человек, а также протоколы суда и полиции.