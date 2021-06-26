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16 жамбылских акынов состязались в красноречии

Автор:  
Галина Скрипник
26 Июня 2021, 02:38
16 жамбылских акынов состязались в красноречии

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В самом отдаленном и суровом Мойынкумском районе состоялся айтыс акынов в рамках программы «Рухани жаңғыру», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Песенно-поэтическое состязание, в котором участвовали 16 акынов Жамбылской области, проходило в районном Доме культуры.

Областной айтыс акынов «Құтқа толы Хан тауының қойнауы, Мойынқұмым – Жаз атамның жайлауы» был посвящен 30-летию Независимости республики, 175-летию со дня рождения Жамбыла, 125-летию со дня рождения Героя социалистического труда Жазылбека Куанышбаева.

Мероприятие началось с возложения цветов к памятнику «Жаз ата».

Как рассказали в региональной службе коммуникаций, импровизаторы воспели историю родного края, вспомнили о лишениях на пути к независимости, восхваляли единство народа и процветание страны.

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По итогам конкурса Гран-при завоевал Канат Мырзахан из Жуалынского района.

Первое место занял Габит Есдаулетов из Мойынкумского района. Второе место за молодыми акынами из Байзакского и Рыскуловского районов Дарханом Абдиманатом и Асхатом Кылышбеком.

Призовое третье место досталось уроженцам Жуалынского района Дидару Апбасову и Нурлыбеку Курманову, а также Медеу Мырзатаю и Толеби Танирбергену из Тараза.

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Жамбылская область   Культура   Рухани жаңғыру   Регионы Казахстана   Общество   30 лет Независимости  
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