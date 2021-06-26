16 жамбылских акынов состязались в красноречии

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В самом отдаленном и суровом Мойынкумском районе состоялся айтыс акынов в рамках программы «Рухани жаңғыру», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Песенно-поэтическое состязание, в котором участвовали 16 акынов Жамбылской области, проходило в районном Доме культуры.
Областной айтыс акынов «Құтқа толы Хан тауының қойнауы, Мойынқұмым – Жаз атамның жайлауы» был посвящен 30-летию Независимости республики, 175-летию со дня рождения Жамбыла, 125-летию со дня рождения Героя социалистического труда Жазылбека Куанышбаева.
Мероприятие началось с возложения цветов к памятнику «Жаз ата».
Как рассказали в региональной службе коммуникаций, импровизаторы воспели историю родного края, вспомнили о лишениях на пути к независимости, восхваляли единство народа и процветание страны.
По итогам конкурса Гран-при завоевал Канат Мырзахан из Жуалынского района.
Первое место занял Габит Есдаулетов из Мойынкумского района. Второе место за молодыми акынами из Байзакского и Рыскуловского районов Дарханом Абдиманатом и Асхатом Кылышбеком.
Призовое третье место досталось уроженцам Жуалынского района Дидару Апбасову и Нурлыбеку Курманову, а также Медеу Мырзатаю и Толеби Танирбергену из Тараза.