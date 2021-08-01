16 заведений за сутки нарушили карантин в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 16 заведений за сутки привлекли к ответственности за нарушение карантина в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

Мониторинговые группы столицы работают в усиленном режиме на протяжении нескольких месяцев, ежедневно выявляя нарушителей карантина среди свыше 100 объектов предпринимательства города на предмет соблюдения карантинных ограничений.

За 30 июля мониторинговые группы привлекли к административной ответственности 16 заведений.

В Алматинском районе нарушение карантина выявили в аттракционе «Воздушный шар» в Триатлон парке, в барах «Панаехали» по адресам Жирентаева 20 и Сатпаева 22, также в баре «Шишка» и караоке-клубе «Sova».

В Байконурском районе магазин «Сotton» по улице Валиханова 5 работал с нарушением режима карантина.

В районе Сарыарка три заведения работали с нарушением постановления главного санитарного врача страны. Это бары «Nirvana», «Friends Time» и караоке-бар «Bariton».

Сразу 7 заведений нарушили нормы карантина в Есильском районе. Это рестораны «Aura Verdant», «Veranda», ресторан-караоке «Ginza», кафе «Opus One», бар «Koleso», ночной клуб «Aura Club Alanya» и ресторан быстрого питания «Lavash Food». Вышеуказанные заведения нарушили режим карантина и работали за закрытыми дверями.





Отметим, что по всем случаям направлен рапорт в СЭС для принятия административных мер.

Напомним, Нур-Султан продолжает находиться в «красной» зоне по матрице оценки эпидобстановки. Ежедневно выявляются свыше 1300 новых случаев заболевания КВИ. Эпидемиологическая ситуация в городе остается нестабильной, поэтому жителям и гостям столицы, а также объектам предпринимательства следует строго соблюдать саннормы и требования карантина во избежание дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Кроме этого, с учетом ухудшающейся эпидемиологической ситуации в городе Нур-Султане и переходом в «темно-красную зону» заместитель главного государственного санитарного врача города Нур-Султан Пралиева Ж.К. подписала постановление об ужесточении ограничительных и карантинных мер в Нур-Султане.