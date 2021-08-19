16% высаженных деревьев в Алматы не прижились

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- 44 тысячи высаженных в 2020 году деревьев погибли в Алматы. Об этом в ходе онлайн брифинга в РСК Алматы рассказала руководитель управления зеленой экономики города Наталья Ливинская, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, весной текущего года в Алматы высадили 64 тысячи деревьев. Осенью планируются посадка еще 300 тысяч деревьев. Из 282 тысяч саженцев, высаженных в прошлом году, 16 процентов погибли.

«Действительно, 44 тысячи деревьев не прижились. По стандартам при таких посадках допускается отпад 15 процентов деревьев, так что у нас превышение всего на один процент. Мы систематически проводим мониторинг всех посаженых саженцев с 2019 года. Динамика приживаемости у нас достаточно хорошая. Есть сложности с определенными видами, к примеру, в сосновом бору в Алатауском районе. Сосны и еловые насаждения достаточно сложно приживаются на открытом солнце. То есть они должны расти в предгорьях, а не на солнечном пятне и рядом с дорогой. Мы проводим их лечение», - сообщила Наталья Ливинская.

Как отметила спикер, в управлении изменили состав видов деревьев. Этой осенью откажутся от посадки тех видов деревьев, которые требуют большого ухода.

«Сажать будут в основном вяз мелколистный, казахстанские тополя, ясень, каштаны и на холмах - плодовые деревья. В этом году проведена работа по увеличению уровня приживаемости деревьев. К примеру, в городе отошли от посадки саженцев без земли. Теперь саженцы сажают с земляным комом. Что касается погибших саженцев - подрядчиками будут высажены новые»,- сказала спикер.