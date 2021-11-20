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16 встреч министров и руководителей агентств прошло с представителями НПО

20 Ноября 2021 16:07
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16 встреч министров и руководителей агентств прошло с представителями НПО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В преддверии X Гражданского форума в рамках 30-летия Независимости Казахстана с 12 по 19 ноября прошли 16 отраслевых онлайн-встреч руководителей министерств и агентств с представителями гражданского общества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

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Это рекордное количество тематических встреч первых руководителей центральных госорганов и участников гражданского общества с 2003 года, когда был проведен первый Гражданский форум Казахстана.

Отметим, взаимодействие с НПО дает возможность государственным органам оперативно реагировать и решать актуальные вопросы населения в реализации концепции «Слышащее государство», инициированной Главой государства Касым-Жомартом Токаевым.

Онлайн-встречи были организованы с трансляцией в прямом эфире на специальной странице МИОР РК в социальной сети Facebook. Онлайн-формат 16-ти встреч министров, председателей агентств, вице-министров позволил зарегистрировать более 1 000 представителей гражданского общества (НПО, бизнес, СМИ, квазигосударственный сектор) из всех регионов Казахстана, которые имели возможность напрямую задать волнующие их вопросы. Охват прямых эфиров на Facebook составил порядка 4 000 просмотров.

В целом, в ходе встреч с первыми руководителями министерств и агентств обсуждались вопросы по взаимодействию государства и гражданского общества в сферах противодействия коррупции, здравоохранения, экологии, образования, продовольственной безопасности, борьбы с преступностью, использования цифровых технологий и др.

Важно, что все министры, председатели агентств признают значение работы общественных советов, которые, благодаря внесенным законодательным поправкам в этом году, расширили свои полномочия.

Напомним, что Х Гражданский Форум стартует в Нур-Султане 22-24 ноября в онлайн-формате и продолжит работу в Алматы 25-26 ноября уже в офлайн-формате.

Мероприятия форума посвящены вопросам развития демократических процессов, реализации в Казахстане целей устойчивого развития ООН, а также основным задачам социума, государства и бизнеса в их достижении.

Ссылки на запись онлайн-трансляций:

1. Встреча с вице-министром финансов РК Маратом Султангазиевым;

2. Встреча с председателем Агентства РК по противодействию коррупции Маратом Ахметжановым;

3. Встреча с министром экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешевым;

4. Встреча с заместителем министра внутренних дел РК Муратом Баймукашевым;

5.Встреча с министром культуры и спорта РК Актоты Раимкуловой;

6.Встреча с министром образования и науки РК Асхатом Аймагамбетовым;

7.Встреча с министром юстиции РК Маратом Бекетаевым;

8. Встреча с министром по чрезвычайным ситуациям РК Юрием Ильиным;

9. Встреча с министром сельского хозяйства РК Ерболом Карашукеевым;

10.Встреча с первым вице-министром министерства здравоохранения РК Маратом Шорановым;

11. Встреча с вице-министром министерства энергетики РК Асетом Магауовым;

12.Встреча с министром Национальной экономики РК Асетом Иргалиевым;

13. Встреча с министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдатом Мусиным ;

14. Встреча с председателем Агентства РК по делам государственной службы Анарой Жаилгановой;

15. Встреча первого вице-министра труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасова;

16.Встреча с министром торговли и интеграции РК Бахытом Султановым.


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#НПО   #Общество   #30 лет Независимости   #МИОР  
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