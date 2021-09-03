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16 уголовных дел в Алматы расследовались в электронном формате

3 Сентября 2021 13:20
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16 уголовных дел в Алматы расследовались в электронном формате

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С начала года департаментом агентства по противодействию коррупции Алматы в электронном формате зарегистрировано 16 уголовных дел. Об этом в ходе онлайн-брифинга рассказал руководитель департамента агентства по противодействию коррупции по городу Алматы Мурат Ахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В рамках реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» Генеральной прокуратурой была налажена система и разработан модуль электронного уголовного дела, который был интегрирован с системой информационной судебной системой. В настоящее время все следователи нашего департамента полностью обеспечены необходимым оборудованием для расследования таких дел. С начала года нами в электронном формате зарегистрировано 16 уголовных дел, пять из них прекращены из-за неимения оснований, остальные находятся в производстве. В ближайшее время семь из них уйдут в суд», - рассказал Мурат Ахметов.

С начала года зарегистрировано 55 правонарушений, из них взяточничество - 33, хищение - 12, злоупотребление должностными полномочиями - 5.

В ходе выступления Мурат Ахметов сообщил о правилах поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения. По его словам, люди активно принимают участие и сообщают о фактах коррупции.

«Большинство стран применяют эту дифференцированную систему. Лица, сообщившие о коррупционном факте, получают 10% от суммы взятки или ущерба. Максимальная сумма составляет четыре тысяча МРП и зависит от тяжести преступления. В 2020 году антикоррупционной службой Алматы поощрено 19 жителей на 3,5 млн тенге. В этом году три человека на сумму более 600 тысяч тенге»,- добавил спикер.


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#Алматы   #Генпрокуратура   #Цифровой Казахстан  
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Автор:

Гульзат Сахова

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