16 тысяч специалистов были направлены на молодежную практику в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Всего в 2021 году в центры занятости обратились 432 тысячи человек. Об этом рассказал президент АО «Центр развития трудовых ресурсов» Даулет Аргандыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«203 центра занятости в районах и городах оказывают для соискателей услугу регистрации в качестве безработных, поддержку в поиске работы и получении социальной помощи – социальной выплаты по потере работы и адресной социальной помощи. Гражданам, которые по разным причинам не могут быстро найти работу, ЦЗН предлагают трудоустройство на временных рабочих местах, которые субсидируются из бюджета в рамках Госпрограммы «Еңбек». С начала 2021 года 16 тыс. молодых людей после окончания учебных заведений, не имеющих опыта работы, были направлены на молодежную практику. Более 110 тыс. человек с низкой квалификацией задействованы на общественных работах. 16 тыс. трудоустроены на социальные рабочие места. 14 тыс. безработных граждан направлены на краткосрочное обучение. Всего в 2021 году в центры занятости обратились 432 тыс. человек», – рассказал Даулет Аргандыков.

По его словам, в Казахстане также проводится постоянная работа по модернизации деятельности центров занятости населения и совершенствованию механизмов оказания услуг, в том числе по переводу их в электронный формат.

«Упрощены процессы регистрации и взаимодействия населения с ЦЗН. Соискатели и работодатели могут обратиться в центры занятости по нескольким каналам: через сельских акимов, по телефону и электронной почте, через Электронную биржу труда и портал Электронного правительства. Период для регистрации в качестве безработных сокращен с 10 до 1 дня. Для безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости, оказание госуслуги по назначению социальной выплаты на случай потери работы переведено в проактивный формат и по принципу «одного заявления». Для граждан обеспечивается адресный и индивидуальный подход с переходом на карьерное планирование. Для работодателей внедрен упрощенный и многоканальный порядок регистрации вакансий без обязательного посещения ЦЗН», – рассказал Даулет Аргандыков.

По поручению Президента страны в условиях пандемии осуществлен переход на оказание услуг центров занятости в онлайн-формате на Электронной бирже труда. Это начальный этап в создании «цифровых центров занятости».

С ноября 2020 года на Электронной бирже труда, не посещая ЦЗН, граждане могут получить в электронном формате услуги по регистрации в качестве безработных, назначению социальной выплаты на случай потери работы и получению направлений на молодежную практику, социальные рабочие места и общественные работы. В 2021 году на ЭБТ 68 тысяч граждан получили статус безработных, а 17,6 тысяч из них приступили к работе на рабочих местах, субсидируемых государством. Каждому пятому безработному социальная выплата на случай потери работы была назначена после обращения на Электронную биржу труда.

Во всех центрах занятости созданы зоны самообслуживания, где граждане могут самостоятельно воспользоваться перечисленными услугами на ЭБТ. Сотрудники центра занятости населения отвечают на все вопросы по услугам, предоставляемым онлайн.