16 тысяч рабочих мест для людей с ограниченными возможностями насчитывается в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Трудоустройство граждан с инвалидностью – лучший способ реабилитации. В Нур-Султане предусмотрена система льгот, направленных на трудоустройство людей с ограниченными возможностями. В городе с начала года более 600 лиц из этой категории обеспечены рабочими местами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

«В соответствии с законодательством Казахстана каждый гражданин имеет право на труд. В том числе и люди с ограниченными возможностями. Лица, имеющие I-II группы инвалидности должны получить разрешение медицинской комиссии. Потому что при трудоустройстве человек с инвалидностью считается равным здоровому человеку. Предусмотрена система льгот, направленных на реализацию трудовых прав работающих лиц с особыми потребностями, создание благоприятных условий для безопасной работы, трудоустройство.

Трудоустройство граждан с инвалидностью – лучший способ реабилитации. Оно предполагает материальную независимость, а самое главное – найти свое место в обществе», - пояснили в Центре занятости населения столицы.

С начала года за помощью в Центр занятости населения обратились 649 граждан с инвалидностью. Трудоустроено 644 человека, из них на постоянную работу – 302 гражданина. В частности, по «Дорожной карте занятости» – двое, через «Молодежную практику» – 14, через программу «Социальные рабочие места» – 19, «Общественные работы» – 284, в рамках проекта «Первое рабочее место» – четыре человека.

На краткосрочные курсы профессионального обучения для безработных граждан, желающих освоить востребованную на рынке труда профессию, в этом году направлены восемь человек с инвалидностью.

В рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» для реализации новых бизнес идей представителям социально уязвимых слоев населения предоставляется государственный грант. По городу Нур-Султан 11 граждан с ограниченными возможностями открыли собственное дело, получив грант.

Сейчас, в связи с автоматизацией сфер деятельности, расширился перечень видов работ для людей с ограниченными возможностями. Составлен «Атлас профессий и специальностей, предлагаемых лицам с инвалидностью». В нем более 16 тысяч видов деятельности.

Столичный центр занятости населения совместно с работодателями организует создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с ограниченными возможностями. Это рабочие места, оборудованные с учетом индивидуальных возможностей гражданина с инвалидностью.

Затраты на приобретение и монтаж оборудования при создании специальных рабочих мест предоставляются работодателям через субсидирование из государственного бюджета.

«Дополнительную информацию по трудоустройству граждан категории социально уязвимых групп населения можно получить по номерам телефонов: 75-93-41, 95-44-23; +7 775 902 73 53; +7 705 318 9792. КГУ «Центр занятости населения акимата города Нур-Султана» расположен по адресу: улица Бейбитшилик,25», - говорится в публикации.