16 тысяч НПО активно работают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Встреча с представителями неправительственных организаций на тему «Роль гражданского сектора в проведении года 30-летия Независимости» состоялась в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Основной целью встречи является обсуждение предложений по проведению 30-летия Независимости с участием лидеров общественных организаций.

В ходе встречи вице-министр информации и общественного развития РК Болат Тлепов рассказал о роли неправительственных организаций в нашей стране.

«Одним из важнейших достижений независимости является профессиональное, активное и независимое сообщество неправительственных организаций. Это задача, которая все 30 лет находится в поле зрения государства. На заре независимости в стране работала лишь пара десятков НПО, а сегодня уже трудно представить сферу, оставшуюся без внимания гражданской инициативы. В стране активно работают 16 тысяч НПО. Всего зарегистрировано более 22 тысяч общественных организаций», - сказал в своем слове вице-министр информации и общественного развития РК Болат Тлепов.

Он также отметил, что в гражданском секторе заняты порядка 24 тысяч человек, из них 9% НПО работают в сфере молодежной политики и детских инициатив, 34% - в сфере поддержки социально уязвимых слоев населения, в сфере образования и науки, спорта и физической культуры, 16% - в сфере пропаганды здорового образа жизни и защиты прав, законных интересов граждан и организаций, 9% - в сфере решения гендерных проблем, охраны окружающей среды и развития культуры и искусства.

«Количественно структура НПО отражает проблематику, которая наиболее волнует наших граждан. В этом плане мы рассматриваем неправительственный сектор как сообщество единомышленников, чья энергия и способность выступает катализатором позитивных изменений в стране. Это особенно важно в нынешний юбилейный год», - добавил вице-министр.