16 тысяч новых ученических мест создадут в Алматы до конца года
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - До конца этого года в Алматы будет создано более 16 тысяч новых ученических мест. Об этом сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как пояснил аким, для снижения дефицита мест в дошкольных организациях завершено строительство трех государственных детсадов, открыты 72 частных детсада. В результате охват детей в возрасте от трех до шести лет дошкольным воспитанием составит 91%.
«По принципу шаговой доступности ведется строительство восьми государственных школ, три из которых будут сданы в декабре текущего года. До конца года введем в эксплуатацию также 17 пристроек на 8,2 тысячи мест. В 11 из них дети уже учатся. Кроме того, с начала учебного года были открыты 13 частных школ», - сказал во время пресс-конференции в СЦК аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.
«В целом, до конца текущего года будет создано более 16 тыс. новых ученических мест, что позволит снизить дефицит на 47%», - проинформировал глава города.
Аким напомнил, что недавно был открыт филиал престижного университета De Montfort, где уже ведется обучение студентов по таким направлениям как бизнес, IT, финансы и право.
«По инициативе Елбасы мы начинаем в Алматы строительство Школы искусственного интеллекта Назарбаев университета», - добавил Бакытжан Сагинтаев.
- Эпидситуация в Алматы стабилизировалась - Бакытжан Сагинтаев
- Теплотрассу прорвало в Алматы: ликвидированы последствия аварии
- Новогодние утренники в столице: запрещается участие родителей и аниматоров
- Алматинец изобличен в организации канала незаконной миграции
- Задержан мужчина, жестоко избивший молодого алматинца
- Ученики 67 классов ушли на карантин из-за КВИ в Акмолинской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана