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16 тысяч новых ученических мест создадут в Алматы до конца года

8 Декабря 2021 13:25
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16 тысяч новых ученических мест создадут в Алматы до конца года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - До конца этого года в Алматы будет создано более 16 тысяч новых ученических мест. Об этом сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как пояснил аким, для снижения дефицита мест в дошкольных организациях завершено строительство трех государственных детсадов, открыты 72 частных детсада. В результате охват детей в возрасте от трех до шести лет дошкольным воспитанием составит 91%.

«По принципу шаговой доступности ведется строительство восьми государственных школ, три из которых будут сданы в декабре текущего года. До конца года введем в эксплуатацию также 17 пристроек на 8,2 тысячи мест. В 11 из них дети уже учатся. Кроме того, с начала учебного года были открыты 13 частных школ», - сказал во время пресс-конференции в СЦК аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

«В целом, до конца текущего года будет создано более 16 тыс. новых ученических мест, что позволит снизить дефицит на 47%», - проинформировал глава города.

Аким напомнил, что недавно был открыт филиал престижного университета De Montfort, где уже ведется обучение студентов по таким направлениям как бизнес, IT, финансы и право.

«По инициативе Елбасы мы начинаем в Алматы строительство Школы искусственного интеллекта Назарбаев университета», - добавил Бакытжан Сагинтаев.



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#Алматы   #Образование  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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