16 тысяч доз «синтетики» изъяли у наркодилеров в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Синтетические наркотики на 44 млн тенге изъяли полицейские Талдыкоргана, сообщает Polisia.kz.

В ходе проведения комплексных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по противодействию наркобизнесу ДП совместно с ДКНБ по Алматинской области на окраине города Талдыкоргана задержаны двое подозреваемых, в возрасте 27 и 25 лет.

«В ходе обыска обнаружено 16 тысяч разовых доз различных синтетических видов наркотиков, общим весом около килограмма. На «черном рынке» их стоимость составила бы более 44 млн тенге, – сообщил начальник УПН ДП Алматинской области Казбек Мухамедов. Все изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу. – Также, в ходе обыска квартиры 27-летнего подозреваемого, которую он добровольно показал и указал место, где он хранит наркотические вещества для распространения, были обнаружены упаковочные материалы, контейнеры в которых хранились наркотики, весы для взвешивания и металлические магниты, с помощью которых распространяли наркотические вещества. По данному адресу задержанные занимались расфасовкой наркотиков», – дополнил Мухамедов.







