16 туроператоров в Казахстане отправляют на хадж в 2024 году

На предстоящий сезон хаджа 2024 года 16 туроператоров и 19 турагентов, заключивших с ними субагентский договор, полностью выполнили требования Саудовской Аравии. Было предоставлено 5 081 место для совершения хаджа для паломников из Казахстана. Об этом сообщило Духовное управление мусульман Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

Министерство хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия заявило о том, что совершение хаджа будет осуществляться только при наличии визы для хаджа, иначе будет считаться грехом. Она выдается Министерством хаджа и умры Саудовской Аравии уполномоченным государственным органам в сфере религии либо официальным исламским религиозным учреждениям (муфтият) каждой страны согласно соответствующим требованиям и процедурам.

— Также в Заявлении говорится о том, что гражданам, желающим совершить хадж, рекомендуется остерегаться и не пользоваться услугами компаний, которые рекламируют свои услуги через социальные сети и не имеют законного права организовывать хадж. Кроме того, в Министерстве хаджа и умры КСА подчеркнули, что умра, туристические, рабочие, семейные, транзитные и другие виды виз не дают права совершать хадж, — отметили в ДУМК.

В свою очередь, Духовное управление мусульман Казахстана ранее объявило конкурс среди туроператоров, претендующих на организацию хаджа в 2024 году. В результате ДУМК выдало официальное разрешение 16 казахстанским туроператорам.

— Лица, собирающиеся совершить хадж в этом году, могут забронировать места для хаджа только у перечисленных туроператоров и турагентов. Процесс регистрации на хадж еще продолжается, — уточнили в ДУМК.

Планируется, что 5 081 казахстанец отправится в Саудовскую Аравию 5–10 июня и вернется в страну 23–28 июня.