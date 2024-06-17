16 тысяч турков получили травмы во время жертвоприношений в Курбан-айт

В Турции около 16 тысяч человек обратились за медицинской помощью в первый день праздника Курбан-айт (Курбан-байрам) в связи с травмами во время закалывания жертвенных животных. Об этом министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в соцсети X.