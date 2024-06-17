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    11:50, 17 Июнь 2024 | GMT +6

    16 тысяч турков получили травмы во время жертвоприношений в Курбан-айт

    Курбан-байрам в Турции
    Фото: TRT Haber

    В Турции около 16 тысяч человек обратились за медицинской помощью в первый день праздника Курбан-айт (Курбан-байрам) в связи  с травмами во время закалывания жертвенных животных. Об этом министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в соцсети X.

    1274 травмировались во время жертвоприношения в Анкаре, 840 в Стамбуле и 416 в Измире.

    По мнению министра, причиной травм является участие непрофессионалов в закалывании жертвенных животных. 

     

    Теги:
    Праздник Турция Религия Происшествия Мировые новости
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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