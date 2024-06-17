11:50, 17 Июнь 2024 | GMT +6
16 тысяч турков получили травмы во время жертвоприношений в Курбан-айт
В Турции около 16 тысяч человек обратились за медицинской помощью в первый день праздника Курбан-айт (Курбан-байрам) в связи с травмами во время закалывания жертвенных животных. Об этом министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в соцсети X.
1274 травмировались во время жертвоприношения в Анкаре, 840 в Стамбуле и 416 в Измире.
По мнению министра, причиной травм является участие непрофессионалов в закалывании жертвенных животных.