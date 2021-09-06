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    14:35, 06 Сентябрь 2021 | GMT +6

    16 столичных заведений нарушили режим карантина за три дня

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы столицы работают в усиленном режиме на протяжении нескольких месяцев, ежедневно выявляя нарушителей карантина среди свыше 100 объектов предпринимательства города на предмет соблюдения карантинных ограничений. За прошедший уикенд мониторинговые группы привлекли к административной ответственности 16 заведений в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    За 5 сентября нарушения саннорм были выявлены в двух заведениях Алматинского и Байконурского районов.

    В субботу 8 столичных заведений проигнорировали постановление главного санврача страны, а в пятницу еще в 6 заведениях были выявлены нарушения режима карантина. Более того, в ресторане «Horeсa» в момент проверки находились около 60 посетителей, что не допустимо в условиях карантина, поскольку не соблюдается соцдистанция.

    Все собранные материалы в отношении нарушителей переданы в уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического контроля для принятия мер административного характера.

    «Несмотря на снижение уровня заболеваемости COVID-19, столица продолжает оставаться в «красной» зоне по оценке эпидситуации. Поэтому ж ители и гости города должны строго соблюдать саннормы: масочный режим, социальное дистанцирование, гигиену рук. Для обеспечения безопасности здоровья, как своего, так и окружающих, гражданам следует пройти вакцинацию против коронавируса, поскольку иммунизация вакциной является единственным эффективным методом борьбы с опасным вирусом «, - отметили в акимате.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Бизнес Астана Общество Правоохранительные органы
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