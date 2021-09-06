16 столичных заведений нарушили режим карантина за три дня
За 5 сентября нарушения саннорм были выявлены в двух заведениях Алматинского и Байконурского районов.
В субботу 8 столичных заведений проигнорировали постановление главного санврача страны, а в пятницу еще в 6 заведениях были выявлены нарушения режима карантина. Более того, в ресторане «Horeсa» в момент проверки находились около 60 посетителей, что не допустимо в условиях карантина, поскольку не соблюдается соцдистанция.
Все собранные материалы в отношении нарушителей переданы в уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического контроля для принятия мер административного характера.
«Несмотря на снижение уровня заболеваемости COVID-19, столица продолжает оставаться в «красной» зоне по оценке эпидситуации. Поэтому ж ители и гости города должны строго соблюдать саннормы: масочный режим, социальное дистанцирование, гигиену рук. Для обеспечения безопасности здоровья, как своего, так и окружающих, гражданам следует пройти вакцинацию против коронавируса, поскольку иммунизация вакциной является единственным эффективным методом борьбы с опасным вирусом «, - отметили в акимате.