16 столичных заведений нарушили режим карантина за три дня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы столицы работают в усиленном режиме на протяжении нескольких месяцев, ежедневно выявляя нарушителей карантина среди свыше 100 объектов предпринимательства города на предмет соблюдения карантинных ограничений. За прошедший уикенд мониторинговые группы привлекли к административной ответственности 16 заведений в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

За 5 сентября нарушения саннорм были выявлены в двух заведениях Алматинского и Байконурского районов.

В субботу 8 столичных заведений проигнорировали постановление главного санврача страны, а в пятницу еще в 6 заведениях были выявлены нарушения режима карантина. Более того, в ресторане «Horeсa» в момент проверки находились около 60 посетителей, что не допустимо в условиях карантина, поскольку не соблюдается соцдистанция.

Все собранные материалы в отношении нарушителей переданы в уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического контроля для принятия мер административного характера.

«Несмотря на снижение уровня заболеваемости COVID-19, столица продолжает оставаться в «красной» зоне по оценке эпидситуации. Поэтому ж ители и гости города должны строго соблюдать саннормы: масочный режим, социальное дистанцирование, гигиену рук. Для обеспечения безопасности здоровья, как своего, так и окружающих, гражданам следует пройти вакцинацию против коронавируса, поскольку иммунизация вакциной является единственным эффективным методом борьбы с опасным вирусом «, - отметили в акимате.