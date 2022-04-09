16 случаев заболевания ковидной пневмонией выявили в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 7 апреля в Казахстане зафиксировано 16 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 15 человек выздоровело, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88765, летальных случаев - 5353, выздоровевших - 82399.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.