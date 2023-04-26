16 случаев заболевания корью зафиксировали в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области зафиксировано 16 случаев заболевания корью, часть из которых уже подтверждены лабораторными анализами. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области Мадениет Танауов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Со 2 марта по 25 апреля в регионе зарегистрировано 16 случаев подозрения на корь. Из них лабораторно подтверждено шесть случаев. Два случая выявлены у людей, прибывших из-за рубежа (Турция, Таджикистан), остальные – жители Атырауской области. Установлено медицинское наблюдение за людьми, контактировавшими с больными. Сегодня продолжается санитарно-эпидемиологическое обследование», – сказал Мадениет Танауов.

По словам руководителя областного управления здравоохранения Кайсара Абдалиева, уровень заболеваемости корью среди детей растет. Девять заболевших – школьники до 18 лет.

Специалисты призывают жителей получать прививки и тем самым предотвращать распространение заболевания. В регионе насчитывается 22 тысячи доз вакцины против кори.

«Основными симптомами заболевания являются лихорадка, кашель, воспаление глаз, горла, заложенность носа. Появление высыпаний подтверждает наличие болезни. Этот вирус, передающийся воздушно-капельным путем, наиболее распространен среди детей. Шестеро больных получают лечение в Атырауской областной больнице №2. Поэтому давайте своевременно получать прививки и защищаться от инфекционных заболеваний», – сказал Кайсар Абдалиев.

Как сообщалось, из-за кори часть классов сельской школы перешла на онлайн-обучение в Атырауской области.