Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

16 случаев заболевания корью зафиксировали в Атырауской области

Автор:  
Виктор Сутягин
26 Апреля 2023, 20:20
16 случаев заболевания корью зафиксировали в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области зафиксировано 16 случаев заболевания корью, часть из которых уже подтверждены лабораторными анализами. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области Мадениет Танауов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Со 2 марта по 25 апреля в регионе зарегистрировано 16 случаев подозрения на корь. Из них лабораторно подтверждено шесть случаев. Два случая выявлены у людей, прибывших из-за рубежа (Турция, Таджикистан), остальные – жители Атырауской области. Установлено медицинское наблюдение за людьми, контактировавшими с больными. Сегодня продолжается санитарно-эпидемиологическое обследование», – сказал Мадениет Танауов.

По словам руководителя областного управления здравоохранения Кайсара Абдалиева, уровень заболеваемости корью среди детей растет. Девять заболевших – школьники до 18 лет.
Специалисты призывают жителей получать прививки и тем самым предотвращать распространение заболевания. В регионе насчитывается 22 тысячи доз вакцины против кори.
«Основными симптомами заболевания являются лихорадка, кашель, воспаление глаз, горла, заложенность носа. Появление высыпаний подтверждает наличие болезни. Этот вирус, передающийся воздушно-капельным путем, наиболее распространен среди детей. Шестеро больных получают лечение в Атырауской областной больнице №2. Поэтому давайте своевременно получать прививки и защищаться от инфекционных заболеваний», – сказал Кайсар Абдалиев.

Как сообщалось, из-за кори часть классов сельской школы перешла на онлайн-обучение в Атырауской области.


Атырауская область   Здравоохранение  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
«Канело» попал в Книгу рекордов Гиннесса после боя с Головкиным
«Канело» попал в Книгу рекордов Гиннесса после боя с Головкиным
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО