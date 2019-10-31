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16 случаев использования служебного транспорта в нерабочее время выявили в Жамбылской области

31 Октября 2019 08:35
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16 случаев использования служебного транспорта в нерабочее время выявили в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционная служба в Казахстане на основе Этического кодекса государственных служащих разработала соглашение на соблюдение ограничений на добропорядочность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Об этом в региональной службе коммуникаций рассказал первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области Равиль Тюлебаев.

«На основании антикоррупционных ограничений и требований Этического кодекса госслужащих разработано соглашение на соблюдение ограничения на добропорядочность, - пояснил спикер. - В листке соглашения сотрудник в рамках своих полномочий принимает ограничения по осуществлению деятельности, не совместимой с выполнением государственных функций, использованию служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ. Кроме того, госслужащий обязуется быть честным, справедливым, скромным, соблюдать общепринятые морально-этические нормы, в обращении с гражданами и коллегами проявлять вежливость и корректность. Госслужащий также обязуется не использовать дорогостоящие предметы в рабочее время».

Так, стоимость автотранспортного средства не должна превышать 2 900 МРП (это 7,3 млн. тенге), одежда - 500 МРП (1,2 млн. тенге), часы, дорогие вещи и аксессуары - 100 МРП (252,5 тыс. тенге).

По словам спикера, госслужаший в рамках соглашения должен обеспечивать законность и справедливость принимаемых им решений, дать согласие на соблюдение ограничений на добропорядочность по принятию подарков в связи с исполнением служебных полномочий. Таким образом, сотрудник дает разрешение при исполнении своих функций на проверку честности, связанной с предоставлением взятки и подарков каким-либо лицом. По результатам проверки на добропорядочность, если сотрудник согласился на получение взятки или подарков, тогда он привлекается к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения.

«На сегодняшний день согласие на соблюдение ограничения на добропорядочность принимаются сотрудниками госорганов, непосредственно связанных с гражданами, - пояснил Равиль Тюлебаев. – В органах внутренних дел ограничения на добропорядочность приняли более 1 500 сотрудников миграционной полиции, батальона патрульной полиции, следователи и сотрудники оперативных служб. Считаем, что это снизит коррупцию и повысит рейтинг доверия к деятельности полиции», - заметил первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области Равиль Тюлебаев.

По его словам, с начала года для предупреждения коррупционных проявлений и недопущения использования служебного автотранспорта в нерабочее время совместно с сотрудниками батальона патрульной полиции департамента полиции Жамбылской области проведено 14 рейдовых мероприятий. В результате к различным видам дисциплинарной ответственности привлечено 16 лиц - заместитель акима района, заведующий хозяйственной частью, водители.

Отметим, что с недавнего времени в Агентстве РК по противодействию коррупции созданы департаменты превенции и добропорядочности, а в регионах соответствующие управления. Определены конкретные меры по противодействию коррупции, а именно - формирование в обществе нулевой терпимости к коррупции, усиление общественного контроля, прозрачность бюджетной политики, снижение административного давления на бизнес.

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Ключевые слова: Жамбылская область,
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Автор:

Галина Скрипник

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