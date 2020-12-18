16 школ будет построено в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Вопросы образования, дорог, строительства жилья и экологии интересуют работников Центрального рынка. Представители коллектива старейшего рынка Актобе озвучили эти вопросы во время встречи с кандидатами от партии «Nur Otan» в депутаты городского маслихата и кандидату в депутаты областного маслихата Сауле Умирбековой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

В предвыборную программу партии «Nur Otan» по Актюбинской области вошли семь приоритетных направлений, охватывающие все сферы жизни. Кандидаты, рассказав о том, какие задачи ставит перед собой партия, подробно ответили на все вопросы избирателей.

«Обеспечение доступа к качественному образованию на всех его уровнях является важным условием для дальнейшего развития области, - подчеркнула кандидат Сауле Умирбекова. - Для повышения качества образования партия «Nur Otan» ставит задачи: Доведения показателя обеспеченности с 1 компьютера на 8 школьников до 1 компьютера на 5 школьников, а также приобретения интернет-роутеров для обеспечения дистанционного обучения. Обеспечения полного охвата детей из социально-уязвимых слоев населения компьютерной техникой в случае сохранения дистанционной формы обучения», - рассказала С. Умирбекова.

В области будет построено 16 новых школ (в г. Актобе – 9 школ, в городах Эмба и Кандыагаш Мугалжарского района, в селе Маржанбулак Алгинского района, в селе Комсомольское Айтекебийского района, в селе Терисаккан Кобдинского района, в селе Шубарши Темирского района, в г. Шалкар Шалкарского района). Ежегодно будет проведен ремонт в не менее 10 школах. Запланировано открытие 2 технопарков при действующих дополнительных организациях и станций юных туристов. Открытие 6 организаций дополнительного образования. Повышения доли педагогов с категориями педагогического мастерства, педагога-исследователя, педагога-эксперта, и педагога-модератора с 50% до 85% к 2025 году. Поэтапного оснащения до 2025 года 145 кабинетов химии, биологии, физики в сельских школах. Трудоустройства не менее 74% выпускников ТиПО, завершивших обучение по дуальной форме. Расширения сети дошкольных учреждений для увеличения охвата детей в возрасте от 1 до 6 лет до 86% к 2025 году.

Все эти меры позволят полностью ликвидировать аварийные и трехсменные школы, а также повысить качество образования.

Отвечая на вопрос о качестве дорог в области и Актобе, кандидаты рассказали, какие меры собирается предпринять партия для решения этой проблемы.

В частности, для поэтапного улучшения качества автодорог в предстоящие пять лет планируется строительство и реконструкция не менее 50 км автодорог, капитальный и средний ремонт не менее 2000 км дорог во всех районах области и в г.Актобе, средний ремонт не менее 120 км дорог улиц в 50 опорных и 30 км дорог в 20 спутниковых селах во всех районах в рамках спецпроекта «Ауыл - ел бесігі».

Эти меры позволят к 2025 году увеличить долю дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии с 56% до 85%.

Партия будет содействовать в создании новых рабочих мест c достойной зарплатой. Для этого партия «Nur Otan» будет способствовать ежегодному созданию не менее 21 тыс. новых рабочих мест, трудоустройству на имеющиеся вакансии не менее 22 тыс. человек, подписанию меморандумов с крупными иностранными компаниями для недопущения сокращения и выравнивания заработных плат между казахстанскими и зарубежными сотрудниками, ежегодному профессиональному обучению (более 1 года) не менее 1 тыс. человек и краткосрочному обучению (до 3 месяцев).

Будет оказана поддержка предпринимателям. Партия «Nur Otan» будет добиваться принятия местной программы по развитию малого и среднего бизнеса, с включёнными мерами по поддержке предприятий, пострадавших от пандемии, ежегодной финансовой поддержки не менее 200 новых проектов предпринимательства в рамках «Дорожной карты бизнеса - 2025», микрокредитования не менее 1 тыс. проектов по госпрограмме «Еңбек», льготного кредитования ежегодно не менее 60 проектов в рамках программы «Экономика простых вещей», обучения основам предпринимательства не менее 2 тыс. человек ежегодно для создания ими собственного бизнеса.

Эти и другие меры позволят к 2025 году увеличить количество предпринимателей в малом и среднем бизнесе до 62 тыс., занятых в МСБ – до 150 тыс. человек, долю МСБ в экономике области с 20,5% до 25%.

Кандидатами было также отмечено, что партия «Nur Otan» выступает за всестороннее повышение качества жизни наших граждан, за доступ каждого к чистой воде, воздуху и качественной инфраструктуре.

«Партия «Nur Otan» будет содействовать реализации проектов «Құтты мекен», «Ауыл – ел бесігі», которые направлены на модернизацию дорожной и транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунальной сферы, а также сохранение благополучной экологической обстановки, - заверила Сауле Умирбекова. - В области эффективно реализуются государственные жилищные программы. За последние пять лет в области построено 3,9 млн м2 жилья или 31 тыс. квартир. Мы ставим задачу доведения к 2025 году показателя обеспеченности жильем на одного проживающего по области», - пояснила С. Умирбекова.

Порядка 28 тыс. семей будут обеспечены жильем во всех районах области. Это позволит снизить очередность на жилье на 10%.

Оплачено из средств Избирательного фонда Актюбинской области партии «Nur Otan»