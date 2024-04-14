16 сел остаются без электричества в Костанайской области

Заместитель акима Костанайской области Ерлан Спанов сообщил о работе комиссии по восстановлению ущерба пострадавшим от паводков, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Как известно, в двух городах и 4 районах области объявлен режим чрезвычайной ситуации. Во всех этих регионах созданы и работают комиссии по возмещению ущерба пострадавшим. Необходимо отметить, что решения по выплате будут приниматься комиссиями после оценки и технического обследования недвижимого, движимого имущества и скота. Так, на сегодняшний день обследовано 609 домов, из них подлежит восстановлению 340 домов по ним после проведения оценки будет выплачиваться сумма ущерба. По домам, которые не подлежат восстановлению, это 269 домов, будет предоставляться жилье, — сказал Ерлан Спанов на брифинге в СЦК.

По данным ветеринарной службы, вследствие паводка падеж скота на сегодняшний день составил 976 голов. По 214 головам скота прошла оплата.

Повреждено 1414 опор линий электропередач, в том числе 52 высоковольтных. Восстановлено электроснабжение во всех крупных населенных пунктах, 16 маленьких сел пока остаются без электричества. В настоящее время разработана смета, заготавливается необходимый материал и опоры.

Работа по социальной поддержке пострадавшего населения ведется с первых дней паводка. Выплачено по 828 заявлениям 187 млн тенге, работа по приему заявлений и оплате продолжается.