16 сел обеспечат в 2022 году питьевой водой в Атырауской области
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- 16 населённых пунктов обеспечат в этом году питьевой водой в Атырауской области. Об этом передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.
«В настоящее время нефтяной регион на 99% обеспечен питьевой водой. В рамках программы комплексного развития области в текущем году будет завершено подведение воды ещё в 16 населенных пунктов. В следующем году еще в шести населенных пунктах будет проведен водопровод. Проблема с водоснабжением ещё 9 населенных пунктов будет решена до 2025 года», - сообщил заместитель акима Атырауской области Нариман Таушов,
Напомним, по прямому поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева была принята «Программа развития Атырауской области на 2021-2025 годы».
- Из-за непогоды закрыта автотрасса из Атырауской области
- Пропавшего мужчину разыскивают в Атырауской области
- Глава государства прокомментировал вопрос об отставке Бакытжана Сагинтаева: Придет время – узнаете
- Мужчина пропал в Атырауской области
- О свободной конкуренции при ведении бизнеса говорили в Атырау
- Сколько человек пострадали в ходе январских беспорядков, рассказали в Атырау
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана