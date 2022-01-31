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16 сел обеспечат  в 2022 году питьевой водой в Атырауской области

31 Января 2022 02:34
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16 сел обеспечат  в 2022 году питьевой водой в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- 16 населённых пунктов обеспечат в этом году питьевой водой в Атырауской области. Об этом передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

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«В настоящее время нефтяной регион на 99% обеспечен питьевой водой. В рамках программы комплексного развития области в текущем году будет завершено подведение воды ещё в 16 населенных пунктов. В следующем году еще в шести населенных пунктах будет проведен водопровод. Проблема с водоснабжением ещё 9 населенных пунктов будет решена до 2025 года», - сообщил заместитель акима Атырауской области Нариман Таушов,
Напомним, по прямому поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева была принята «Программа развития Атырауской области на 2021-2025 годы».


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#Атырауская область   #ЖКХ   #Акимат  
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Автор:

Виктор Сутягин

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