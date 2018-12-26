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16+. Самые горячие чирлидерши Казахстана - они делают наш хоккей ярче

26 Декабря 2018 14:01 202
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16+. Самые горячие чирлидерши Казахстана - они делают наш хоккей ярче

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В преддверии новогодних праздников СИА «SPORTINFORM» продолжает знакомить с самыми красивыми девушками из групп поддержки казахстанских хоккейных клубов.    

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Напомним, ранее мы уже представляли чирлидерш, делающих спортивное шоу для флагманов нашего хоккея - «Барыса», «Сарыарки» и «Торпедо». На очереди клубы из чемпионата Казахстана.

Группа поддержки ХК «Арлан», Кокшетау - «Arlan Girls»

16+. Самые горячие чирлидерши Казахстана - они делают наш хоккей ярче 

Эти девчонки с энтузиазмом создают праздничную атмосферу на играх действующего чемпиона, а во время пауз в хоккее, успевают еще и поддержать баскетбольное «Синегорье». Кроме того, некоторые девушки были приглашены в группу поддержки «Барыса» и теперь зажигают на два города.

Капитаном всей этой банды является Екатерина Ефименко, которая в уходящем году не только попала в группу поддержки «Барыса», но еще и выиграла титул «Мисс Кокшетау-2018». Теперь девушка представит свой город на «Мисс Казахстан-2019».


16+. Самые горячие чирлидерши Казахстана - они делают наш хоккей ярче 
16+. Самые горячие чирлидерши Казахстана - они делают наш хоккей ярче 

Группа поддержки ХК «Темиртау» - «Soul Eagles»


16+. Самые горячие чирлидерши Казахстана - они делают наш хоккей ярче 

Группа поддержки ХК «Кулагер», Петропавловск - «Pompon Girl»

Интересные факты:

  • Чирлидинг зародился в США в 1870-е годы
  • В 1998 году была основана Международная федерация чирлидинга (IFC), куда входит и Казахстан
  • Чирлидинг - отдельный вид спорта, по которому проводятся свои чемпионаты мира. В 2007 году зарегистрирована Федерация чирлидинга Казахстана 
  • Согласно Википедии, только в Алматы более 64 команд и свыше 20 команд в регионах
  • В прошлом чирлидингом занимались Мадонна, Рональд Рейган, Франклин Рузвельт, Джордж Буш-младший, Мерил Стрип, Камерон Диас, Сэмюэл Л. Джексон, Дженнифер Лоуренс

 

 

Фото: @arlangirls, @souleagles.hctemirtau, @kulager_cheerleaders и аккаунты чирлидерш

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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