16+. Самые горячие чирлидерши Казахстана - они делают наш хоккей ярче

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В преддверии новогодних праздников СИА «SPORTINFORM» продолжает знакомить с самыми красивыми девушками из групп поддержки казахстанских хоккейных клубов.

Напомним, ранее мы уже представляли чирлидерш, делающих спортивное шоу для флагманов нашего хоккея - «Барыса», «Сарыарки» и «Торпедо». На очереди клубы из чемпионата Казахстана.

Группа поддержки ХК «Арлан», Кокшетау - «Arlan Girls»





Эти девчонки с энтузиазмом создают праздничную атмосферу на играх действующего чемпиона, а во время пауз в хоккее, успевают еще и поддержать баскетбольное «Синегорье». Кроме того, некоторые девушки были приглашены в группу поддержки «Барыса» и теперь зажигают на два города.

Капитаном всей этой банды является Екатерина Ефименко, которая в уходящем году не только попала в группу поддержки «Барыса», но еще и выиграла титул «Мисс Кокшетау-2018». Теперь девушка представит свой город на «Мисс Казахстан-2019».







Группа поддержки ХК «Темиртау» - «Soul Eagles»





Группа поддержки ХК «Кулагер», Петропавловск - «Pompon Girl»

Интересные факты:

Чирлидинг зародился в США в 1870-е годы

В 1998 году была основана Международная федерация чирлидинга (IFC), куда входит и Казахстан

Чирлидинг - отдельный вид спорта, по которому проводятся свои чемпионаты мира. В 2007 году зарегистрирована Федерация чирлидинга Казахстана

Согласно Википедии, только в Алматы более 64 команд и свыше 20 команд в регионах

В прошлом чирлидингом занимались Мадонна, Рональд Рейган, Франклин Рузвельт, Джордж Буш-младший, Мерил Стрип, Камерон Диас, Сэмюэл Л. Джексон, Дженнифер Лоуренс

Фото: @arlangirls, @souleagles.hctemirtau, @kulager_cheerleaders и аккаунты чирлидерш