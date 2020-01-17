16 рейсов задерживаются в аэропорту Нур-Султана из-за непогоды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с плохими метеоусловиями, а именно сильной метелью, а также невозможности проведения обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью в целях безопасности полетов задерживаются ряд рейсов в/из международный аэропорт Нурсултан Назарбаев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации РК.

По информации ведомства, на данный момент 16 рейсов задерживаются на вылет. Это 10 рейсов авиакомпании «Эйр Астана» (Шымкент - 2 рейса, Атырау, Усть-Каменогорск, Алматы - 2 рейса, Актобе - 2 рейса, Дубай, Новосибирск) и два рейса авиакомпании «SCAT» (Алматы, Актау), а также рейс Турецких авиалиний по направлению Нур-Султан – Стамбул, авиакомпании FlyDubai по направлению Нур-Султан – Дубай, авиакомпании «Люфтганза» по направлению Нур-Султан – Франкфурт, авиакомпании «Аэрофлот» по направлению Нур-Султан – Москва.

На прилет задерживаются 18 рейсов. Это 11 рейсов авиакомпании «Эйр Астана» (Алматы – 3 рейса, Кызылорда, Шымкент - 2 рейса, Уральск, Актобе - 2 рейса, Усть-Каменогорск, Новосибирск), 4 рейса авиакомпании «SCAT» (Алматы, Актау, Атырау, Москва), 2 рейса Qazaq Air (Жезказган, Усть-Каменогорск) и рейс FlyArystan по направлению Нур-Султан – Москва.

Как отметили в Комитете гражданской авиации, в соответствии со статьей 86 Закона Республики Казахстан от 15 июля 2010 года «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации», при отмене или задержке рейса по вине перевозчика или задержке, отмене рейса вследствие позднего прибытия воздушного судна, изменении маршрута перевозки перевозчик обязан организовать для пассажиров в пунктах отправления и промежуточных пунктах следующие услуги:

1) предоставление (при наличии) комнаты матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет;

2) два телефонных звонка, в том числе по международным линиям связи, продолжительностью не более пяти минут или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов;

3) обеспечение прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов;

4) обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов и далее:

- через каждые шесть часов - в дневное время;

- через каждые восемь часов - в ночное время;

5) размещение в гостинице, предоставляемой перевозчиком, при ожидании вылета рейса более восьми часов - в дневное время и более шести часов - в ночное время;

6) доставку транспортом, предоставляемым перевозчиком от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы.

При отмене или задержке рейса по вине перевозчика на срок свыше десяти часов перевозчик обязан по выбору пассажира:

1) обеспечить перевозку пассажира ближайшим рейсом до пункта назначения, указанного в билете, с предоставлением услуг в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи;

2) возвратить пассажиру полную стоимость билета.

При не предоставлении вышеуказанных услуг, пассажирам рекомендуется обратиться в уполномоченный орган для привлечения авиакомпаний к административной ответственности согласно статье 567 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях».

«При этом хотим отметить, что задержка или отмена авиарейсов по метеоусловиям не являются виной авиаперевозчика. По прогнозным данным, сложные метеоусловия будут сохраняться на территории страны, в этой связи пассажирам рекомендуется заблаговременно узнавать статусы своих рейсов в колл-центрах и на официальных сайтах авиакомпаний. Колл-центры авиакомпании «Эйр Астана»: в Алматы +7 7272 444477, в Астане +7 7172 584477, моб. тел.: +7 702 702 4477. Колл-центр авиакомпании «SCAT» +7 7252 998880. Всем пассажирам просим отнестись с пониманием к возникшим задержкам авиарейсов в связи с плохими метеоусловиями», - говорится в распространенном сообщении КГА РК.