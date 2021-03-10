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    10:25, 10 Март 2021 | GMT +6

    16 рейсов задержаны из-за непогоды в столичном аэропорту

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с погодными условиями в столичном аэропорту задерживаются 16 рейсов. Об этом сообщил пресс-секретарь Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев Анвар Шалекенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Непогода в столице стала причиной дорожно-транспортных происшествий, задержек рейсов.

    «В связи с погодными условиями несколько рейсов, точнее вылеты и прилеты из/в город Нур-Султан задерживаются. Полную информацию пассажирам лучше уточнять в справочных аэропорта или в колл-центрах авиакомпаний», - прокомментировал пресс-секретарь Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев Анвар Шалекенов.

    Пресс-секретарь столичного аэропорта уточнил, что задержаны 6 рейсов на вылет и 10 рейсов на прилет.


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