16 рейсов задержаны из-за непогоды в столичном аэропорту

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с погодными условиями в столичном аэропорту задерживаются 16 рейсов. Об этом сообщил пресс-секретарь Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев Анвар Шалекенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Непогода в столице стала причиной дорожно-транспортных происшествий, задержек рейсов.

«В связи с погодными условиями несколько рейсов, точнее вылеты и прилеты из/в город Нур-Султан задерживаются. Полную информацию пассажирам лучше уточнять в справочных аэропорта или в колл-центрах авиакомпаний», - прокомментировал пресс-секретарь Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев Анвар Шалекенов.

Пресс-секретарь столичного аэропорта уточнил, что задержаны 6 рейсов на вылет и 10 рейсов на прилет.