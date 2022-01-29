16 регионов Казахстана находятся в «красной» зоне по коронавирусу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 29 января 2022 года, 16 регионов Казахстана продолжают оставаться в «красной» зоне по коронавирусу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В «красной» зоне: ггг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В «желтой» зоне: ни одного региона.

В «зеленой» зоне: Туркестанская область.