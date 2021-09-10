16 преступлений в сфере нелегального оборота алкоголя выявлено в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Основная масса суррогатной алкогольной продукции изготавливается в подпольных цехах кустарным способом, зачастую в антисанитарных условиях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

Территориальным департаментом АФМ по г.Алматы привлечен к уголовной ответственности Б.Камал 1998 г.р. за изготовление спиртных напитков с поддельными УКМ и последующую реализацию в торговых точках.

Всего с начала 2021 года территориальным департаментом по г.Алматы выявлено 16 преступлений в сфере нелегального оборота спирта и алкогольной продукции, пресечена деятельность 8 подпольных цехов по изготовлению суррогатной алкогольной продукции.

Всего из незаконного оборота изъято более 91 тысяч штук поддельных акцизных марок, более 110 тысяч бутылок популярных марок «Jack Daniel’s», «Jameson», «Казахстан», «Воздух», «Зерно», «Бульбаш», «Хортица» «Царская», «Финляндия» и др.