16 погибли, более 100 остались под завалами после схода оползня в Индии

МУМБАЙ. КАЗИНФОРМ - Спасатели в пятницу возобновили поиски возможных выживших после схода крупного оползня на западе Индии, в результате которого погибли 16 человек и, предположительно, более 100 оказались под завалами. Густой туман и проливной дождь затрудняют поисково-спасательные работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Оползень сошел посреди ночи в отдаленной горной деревушке Иршалвади в штате Махараштра, примерно в 60 км от Мумбаи. Несколько домов оказались погребены под слоем грязи.

Спасатели извлекли из-под завалов 16 тел до наступления темноты в четверг.

Сообщается, что в деревне проживало не менее 225 человек, более 80 человек сумели бежать. По сообщениям СМИ, под завалами оказались более 100 человек.

Волна аномальной жары, лесных пожаров, проливных дождей и наводнений в последние дни сеет хаос во всем мире, вызывая новые опасения по поводу темпов изменения климата.

Высота оползневых масс в некоторых местах достигает высоты от 10 до 29 футов.

Два года назад оползень в соседней деревне унес жизни более 80 человек. По данным метеорологического департамента Индии, стихийные бедствия унесли жизни более 100 человек в стране, в основном на севере, с начала сезона дождей 1 июня.

По данным метеорологов, в некоторых районах за последние 24 часа выпало до 400 мм дождя.

Из-за непогоды в штате Гуджарат закрыты школы, затоплены дороги.

На этой неделе воды переполненной из-за непрекращающихся дождей реки Ямуна впервые за 45 лет достигли стен Тадж-Махала, затопив несколько исторических памятников и садов.