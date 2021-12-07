16 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- 16 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в инфекционных стационарах Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение получают 110 человек.

Загруженность составляет 18,9% (на 580 койко-мест).