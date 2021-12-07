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16 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области
7 Декабря 2021 07:12
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АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- 16 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в инфекционных стационарах Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение получают 110 человек.
Загруженность составляет 18,9% (на 580 койко-мест).
В отделениях реанимации стационаров лежат 16 пациентов, два из подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 27,6% (на 58 мест).
За последние сутки летальных исходов от КВИ в регионе не было.
Как ранее сообщалось, 776 женщин и подростков привились вакциной Pfizer в Атырауской области.
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