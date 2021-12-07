+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 6 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

16 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области

7 Декабря 2021 07:12
Поделиться:
16 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- 16 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в инфекционных стационарах Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В «красной зоне» ни одного региона Казахстана
Сколько подростков и женщин привились Pfizer в Казахстане За сутки 1165 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане 545 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение получают 110 человек.
Загруженность составляет 18,9% (на 580 койко-мест).

В отделениях реанимации стационаров лежат 16 пациентов, два из подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 27,6% (на 58 мест).

За последние сутки летальных исходов от КВИ в регионе не было.

Как ранее сообщалось, 776 женщин и подростков привились вакциной Pfizer в Атырауской области.



Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Новости по теме
В «красной зоне» ни одного региона Казахстана
Сколько подростков и женщин привились Pfizer в Казахстане
За сутки 1165 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
545 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане
Популярное
1 Мажилисмен Азат Перуашев: Конкретные цифры достаточности пенсионных накоплений утверждает ЕНПФ
2 Боксёры отправили друг друга в нокдаун одновременно
3 Несанкционированные гаражи во дворах сносят в Алматы
4 Девушка выпрыгнула с 12-го этажа в Алматы
5 Мужчина, справивший нужду на детскую коляску, задержан в Алматы
6 Насколько велик риск масштабного землетрясения в Алматы
Читайте также
Около 1500 актюбинцев получили вакцину Pfizer
Сервисная модель полиции заработала в Атырау
Мажилисмен Азат Перуашев: Конкретные цифры достаточности пенсионных накоплений утверждает ЕНПФ
Боксёры отправили друг друга в нокдаун одновременно
Несанкционированные гаражи во дворах сносят в Алматы
Девушка выпрыгнула с 12-го этажа в Алматы
Мужчина, справивший нужду на детскую коляску, задержан в Алматы
Насколько велик риск масштабного землетрясения в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив