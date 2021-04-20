РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:46, 19 Апрель 2021 | GMT +6

    16 пьяных водителей задержали в Нур-Султане за два дня

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За два дня в Нур-Султане зарегистрировано 18 административных правонарушений, их них 16 фактов управления транспортом в состоянии опьянения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

    «Также 1 водитель в нетрезвом состоянии управлял авто, будучи лишенный права управления и 1 водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. На коммунальную стоянку водворено 18 автомашин. Так, в ночное время по проспекту Кабанбай батыра полицейскими остановлена автомашина марки «Subaru Legasy» 41-летнего водителя. При проверке документов от мужчины исходил запах алкоголя. Водителю было предложено пройти медицинское освидетельствование, на что он согласился. Однако прибыв в Центр медико-социальной реабилитации, он категорически отказался проходить в установленном порядке медицинское освидетельствование. За невыполнение требований сотрудника полиции и уклонение от прохождения освидетельствования на состояние наркотического опьянения в отношении водителя возбуждено административное производство по статье 613 ч. 4 КРКобАП. Автомашина нарушителя водворена на коммунальную стоянку», - рассказали в полиции.

    Как отметили в ведомстве, санкция статьи за данное правонарушение влечет административный арест на пятнадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.


    Теги:
    Борьба с преступностью Астана Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    00:03, 03 Октябрь 2023
    Землетрясение в Таджикистане зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Сегодня, 23:23
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 14 регионах Казахстана
    Сегодня, 23:00
    В Египте при пожаре в полицейском управлении пострадали 38 человек
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!