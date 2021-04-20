16 пьяных водителей задержали в Нур-Султане за два дня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За два дня в Нур-Султане зарегистрировано 18 административных правонарушений, их них 16 фактов управления транспортом в состоянии опьянения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

«Также 1 водитель в нетрезвом состоянии управлял авто, будучи лишенный права управления и 1 водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. На коммунальную стоянку водворено 18 автомашин. Так, в ночное время по проспекту Кабанбай батыра полицейскими остановлена автомашина марки «Subaru Legasy» 41-летнего водителя. При проверке документов от мужчины исходил запах алкоголя. Водителю было предложено пройти медицинское освидетельствование, на что он согласился. Однако прибыв в Центр медико-социальной реабилитации, он категорически отказался проходить в установленном порядке медицинское освидетельствование. За невыполнение требований сотрудника полиции и уклонение от прохождения освидетельствования на состояние наркотического опьянения в отношении водителя возбуждено административное производство по статье 613 ч. 4 КРКобАП. Автомашина нарушителя водворена на коммунальную стоянку», - рассказали в полиции.

Как отметили в ведомстве, санкция статьи за данное правонарушение влечет административный арест на пятнадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.