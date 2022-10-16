16 Октября 2022, 08:00

16 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1954) родился- писатель, драматург, сатирик, жыршы, акын, режиссер, сценарист, киноактер и телеведущий, единственный в Казахстане манасшы - исполнитель кыргызского эпоса «Манас».

Родился в г. Степняк Кокчетавской области. Окончил филологический факультет Казахского государственного университета, специалист по казахскому языку и литературе (1977).

Трудовая деятельность: научный сотрудник музея им. Сабита Муканова; корреспондент республиканской газеты «Лениншіл жас»; литературный редактор отдела республиканских газет «Кітап жаршысы», «Қазақ әдебиеті»; редактор документальных фильмов киностудии «Казахфильм»; литературный редактор отдела журналов «Балдырған», «Жұлдыз»; собственный корреспондент областной газеты «Көкшетау правдасы»; акын-импровизатор Энбекшильдерского районного отдела культуры; мастер сцены областного казахского музыкально-драматического театра им. Ш. Кусаинова (Кокшетау); директор и художественный руководитель ТОО «Киностудия «Паң Нұрмағамбет» (Кокшетау).

Автор сценария и режиссер-постановщик кинофильма «Ән мен анаша» (2007); документальных фильмов «Сказители», «Акын», «Борец» и других, снятых на киностудии «Казахфильм». Инсценировал поэму Магжана Жумабаева «Батыр Баян». Его пьесы поставлены на сценах Казахского государственного академического театра для детей и юношества им. Г. Мусрепова, Акмолинского, Павлодарского, Семипалатинского, Северо-Казахстанского областных драматических театров, Коргалжинского народного театра. Был ведущим популярной программы «Народная сокровищница», «Бес ғасыр жырлайды» на республиканском телевидении и республиканских конкурсов жыршы-сказителей.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» (2000). Қазақстанның Еңбек сіңірген қайраткері (2006). Лауреат Международной премии им. А. Малдыбаева Союза композиторов и Министерства культуры Кыргызстана (1995), обладатель 22 гран-при айтысов.

назад (1977) родился- генеральный консул Республики Казахстан в г. Санкт-Петербург.

Окончил Казахский государственный юридический университет, юрист (1999); Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2001).

Трудовая деятельность: ведущий специалист департамента консульской службы МИД Республики Казахстан (РГКП «ХОЗУ МИД РК») (2001-2003); атташе, третий секретарь Посольства Республики Казахстан в Чешской Республике (2003-2006); второй секретарь департамента общеевропейского сотрудничества МИД Республики Казахстан (2006-2007); консул (второй, первый секретарь) генерального консульства Республики Казахстан в г. Гонконг (2007-2010); второй, первый секретарь, советник департамента центральной Азии МИД Республики Казахстан (2010-2012); советник, советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Азербайджанской Республике (2012-2017); заместитель директора департамента евразийской интеграции МИД Республики Казахстан (2017-2019).

На занимаемой должности - с мая 2019 года.